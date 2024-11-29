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SPK'dan Haftalık Bülten: 10 Şirketin Sermaye Artırımı Onaylandı

Sermaye Piyasası Kurulu, 10 şirketin sermaye artırımını ve 12 şirketin borçlanma aracı ihraç başvurusunu onayladı.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 00:27
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 00:27
SPK'dan Haftalık Bülten: 10 Şirketin Sermaye Artırımı Onaylandı

SPK'dan Önemli Onaylar

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), haftalık bülteninde önemli gelişmeler duyurdu. Yaklaşık 10 şirketin sermaye artırımına onay verilirken, 12 şirketin borçlanma aracı ihraç başvurusu da kabul edildi.

Sermaye Artırımları Detayları

Kurul, Sasa Polyester için 535,5 milyon liralık tahsisli sermaye artırımına onay verdi. Diğer onaylanan şirketler ve sermaye artırımları ise şu şekilde:

  • Oyak Çimento: 3,6 milyar lira
  • Europen Endüstri: 1,3 milyar lira
  • Alkim Kağıt: 551,2 milyon lira
  • Alkim Alkali Kimya: 150 milyon lira
  • Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı: 264 milyon lira
  • Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı: 714,7 milyon lira
  • Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı: 1,8 milyar lira
  • Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı: 2,5 milyar lira
  • CW Enerji: 876,2 milyon lira

Borçlanma Araçları Onaylandı

Kurul, ayrıca Türk Telekomünikasyon için 7,5 milyar liralık, Inveo Yatırım Holding için 1 milyar lira, Birikim Varlık Yönetim için 1,5 milyar lira gibi önemli miktarlarda borçlanma aracı ihraç başvurularını onayladı. Diğer onaylar ise aşağıdaki gibidir:

  • Q Yatırım Bankası: 1,4 milyar lira
  • QNB Yatırım Menkul Değerler: 4 milyar lira
  • Oyak Yatırım Menkul Değerler: 20 milyar lira
  • İş Finansal Kiralama: 10 milyar lira
  • Yıldızlar İnşaat: 500 milyon lira
  • Adel Kalemcilik: 1,2 milyar lira
  • Koç Fiat Kredi Finansman: 660 milyon lira
  • Parafinans Faktoring: 305 milyon lira
  • Turkcell İletişim Hizmetleri: 1 milyar dolar

İnternet Erişim Engelleri ve Cezalar

SPK, ayrıca 77 internet sitesine erişim engeli kararı aldı. Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen bu sitelere karşı hukuki işlemler yapılacak.

Kurul, 3 gerçek ve 1 tüzel kişiye toplam 2,3 milyon lira idari para cezası keserken, 1 gerçek kişi hakkında da suç duyurusunda bulundu.

Yeni Onaylar

SPK, Pasha Yatırım Bankası için 1 milyar 250 milyon lira, TF Varlık Kiralama için 15 milyar lira, Emlak Varlık Kiralama için 3 milyar 250 milyon lira ve AB Sukuk Varlık Kiralama için 50 milyon lira değerinde kira sertifikası ve VDMK ihracı başvurularını onayladı. Ayrıca, Allianz Hayat ve Emeklilik’in emeklilik yatırım fonunun kuruluşuna da izin verildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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