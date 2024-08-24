SPK'dan Yanıltıcı Haberlere Karşı Önlemler

SPK Yanıltıcı Haberlere Karşı Harekete Geçti

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul'da meydana gelen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin açıklama yaptı. Kurum, bu hareketlere sebep olan maksatlı ve yanıltıcı haberlerin yayıcılarına karşı hukuki işlemlerin başlatıldığını bildirdi.

Yatırımcıların Korunması Amaçlanıyor

SPK'nın yazılı duyurusunda, piyasa dinamiklerinin dikkatle takip edildiği ve piyasa bozulmasına neden olan gerçek ve tüzel kişilere karşı denetim mekanizmasının sürekli işlediği belirtildi. Kurul, son günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek hakkında çıkan asılsız istifa haberlerine vurgu yaparak, sosyal medya hesapları üzerinden yatırımcıların yanlış yönlendirildiğini ifade etti. Hukuki İşlem ve İncelemeler Başlatıldı

Yapılan açıklamaya göre, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, 'Piyasa Dolandırıcılığı' başlıklı 107. madde uyarınca, yanıltıcı bilgilerle piyasa hareketlerini etkileyenler hakkında süreç başlatıldı. Bu kapsamda, yatırımcıların zarar görmesine neden olan eylemler için 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5000 güne kadar adli para cezası öngörülüyor.

Yatırımcılar Uyarıldı

Ayrıca, SPK, resmi makamlardan gelmeyen ve yanıltıcı nitelikte olan sosyal medya haberlerine itibar edilmemesi gerektiği konusunda yatırımcıları uyardı. Yatırımcıların doğru bilgilere erişmine önem verildiği vurgulandı.