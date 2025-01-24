SPK'dan Yatırım Fonlarına Yeni Finansal Raporlama Düzenlemesi

SPK'dan Yatırım Fonlarına Önemli Düzenleme

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yatırım fonlarının finansal raporlamasıyla ilgili önemli değişiklikler yaptı. Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yıllık Finansal Tablolar İçin Süre Uzatıldı

Yapılan değişikliklere göre, yatırım fonlarının yıllık finansal tabloları daha önce hesap döneminin bitimini takip eden 60 gün içinde kamuya açıklanırken, bu süre 90 güne çıkarıldı.

Portföy Dağılım Raporu Yükümlülüğünde Değişiklik

Yeni tebliğde, portföy dağılım raporu hazırlama yükümlülüğünde de değişiklik yapıldı. Buna göre, Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda işlem gören serbest fonlar hariç, paylarını yalnızca nitelikli yatırımcılara satan fonlar, bu raporu hazırlama yükümlülüğünden muaf tutuldu.

Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Fonlarına Yeni Raporlama Süreleri

Gayrimenkul ve girişim sermayesi yatırım fonları için de finansal raporlama sürelerinde değişiklikler yapıldı. Bu fonlara dair yıllık finansal raporlar, hesap döneminin bitimini takip eden 90 gün içinde, altı aylık ara dönem finansal raporları ise incelemeye tabi olması durumunda 45 gün içinde yayımlanacak.

Önceki tebliğde, bağımsız denetim raporlarının hesap döneminin bitiminden sonra 60 gün içinde yayınlanması öngörülürken, incelemeye tabi olması durumunda bu süre 30 gündü. Yeni düzenlemeyle bu süreler uzatılmış oldu.

Tebliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, bu yeni düzenlemelerin hükümlerini SPK yürütmeye devam edecek.