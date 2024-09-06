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SPK'den Yeşil ve Sürdürülebilir Sermaye Piyasası Araçları Rehberi Duyurusu

SPK, YEŞİL ve SÜRDÜRÜLEBİLİR Sermaye Piyasası Araçları Rehber Taslağı'nı tanıttı ve görüşlere açtı.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 19:43
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 19:43
SPK'den Yeşil ve Sürdürülebilir Sermaye Piyasası Araçları Rehberi Duyurusu

SPK'den Yeni Rehber Taslağı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), "Yeşil, Sürdürülebilir ve Sosyal Sermaye Piyasası Araçları Rehber Taslağı" ile "Sürdürülebilirlik Bağlantılı Sermaye Piyasası Araçları Rehber Taslağı"nı hazırladığını açıkladı.

Küresel Sorunlara Çözüm Arayışı

SPK'nın duyurusunda, iklim değişikliği, COVID-19 ve Avrupa Yeşil Mutabakatı gibi gelişmelerin, küresel sermaye piyasalarında sürdürülebilir finansal araçlara olan ilgiyi artırdığı belirtildi. Açıklamada, "Türkiye’nin 100. Yıl Planı çerçevesinde, 11. Kalkınma Planı (2019-2023) ve uluslararası anlaşmalarla uyumlu olarak gerekli finansman araçlarının geliştirilmesi hedefleniyor." denildi.

Yeşil ve Sürdürülebilir Araçlar İçin Yönergeler

Rehber, yeşil ve sürdürülebilir borçlanma araçlarına yönelik proje seçimi, fon kullanımı, yönetimi ve raporlama konularında belirli yükümlülükler ve öneriler içermektedir. Bu yönüyle, hem dünya genelinde hem de Türkiye'de bu tür finansal araçlara olan talebin arttığı bilgisi verildi.

Sosyal Yönlü Projeler Desteklenecek

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları çerçevesinde, sosyal etkisi yüksek projelere de destek sağlanmakta, bu projelerin finansmanı teşvik edilmektedir. Rehber, uluslararası standartlara dayandırılarak hazırlanmıştır ve ICMA'nın Yeşil ve Sosyal Tahvil İlkeleri gibi normlarla entegre edilmiştir.

Geri Bildirim İçin Son Tarih

SPK, tüm bireylerin ve kuruluşların, rehber taslaklarına dair görüş ve önerilerini 16 Eylül 2024 tarihine kadar belirlenen e-posta adresleri aracılığıyla iletebileceklerini açıkladı:

  • Yeşil, Sürdürülebilir ve Sosyal Sermaye Piyasası Araçları için: [email protected]
  • Sürdürülebilirlik Bağlantılı Sermaye Piyasası Araçları için: [email protected]

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