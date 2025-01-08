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SPK ve KVKK Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

SPK ve KVKK, bilgi paylaşımını güçlendirmek için protokol imzalayarak işbirliği ve koordinasyon çalışmalarını artırmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 11:52
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 12:02
SPK ve KVKK Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) arasında önemli bir gelişme yaşandı. İki kurum arasında "İşbirliği ve Bilgi Paylaşımı Protokolü" imzalandı.

SPK'den yapılan açıklamada, protokolün imzalandığı yerin Ankara'daki SPK yerleşkesi olduğu belirtildi. SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül ve KVKK Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir tarafından gerçekleştirilen imza töreninde, Gönül, kişisel verilerin korunması ile ilgili konuların artan önemine dikkat çekti.

Gönül, konuşmasında, "Kurulumuzun görev alanına giren sermaye piyasaları faaliyetleri ve kişisel verilerin korunması konularının her geçen gün daha da önem kazandığını" ifade ederek, KVKK ile işbirliği protokolü sayesinde koordinasyon çalışmaları ve bilgi paylaşımını geliştirmek üzere bir Koordinasyon Komitesi oluşturulmasının öngörüldüğünü vurguladı.

Bu protokol ile her iki kurumun görev alanına giren ortak konularda bilgi ve görüş paylaşımı yapılacak; kişisel verilerin korunması, veri mahremiyeti ve veri güvenliği konularında ortak projelerin gerçekleştirilmesi hedeflenecek. Ayrıca, mesleki personelin yetiştirilmesi ve farkındalık artırıcı etkinliklerin düzenlenmesi de planlanıyor.

Gönül, bu sürecin, sermaye piyasalarına duyulan güveni artırma ve yatırımcıların korunmasına yönelik önemli bir adım olacağını belirtti.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) arasında "İşbirliği ve...

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) arasında "İşbirliği ve Bilgi Paylaşımı Protokolü" SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül (solda) ve KVKK Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir'in (sağda) katılımıyla imzalandı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) arasında "İşbirliği ve...

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) arasında "İşbirliği ve Bilgi Paylaşımı Protokolü" SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül (solda) ve KVKK Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir'in (sağda) katılımıyla imzalandı.

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