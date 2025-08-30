Spot Doğal Gaz: 1000 m³ Referans Fiyatı 14 bin 637 lira 32 kuruş

Spot Doğal Gaz Piyasası Verileri

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 637 lira 32 kuruş olarak belirlendi. Veriler, piyasadaki fiyatlama ve hacim gelişmelerine ışık tutuyor.

İşlem Hacmi ve Ticaret Miktarı

İşlem hacmi dün 4 milyon 566 bin 843 lira olarak kaydedildi. Bir önceki gün bu tutar 4 milyon 131 bin 633 lira olarak açıklanmıştı. Spot piyasada gerçekleşen gaz ticaret miktarı 312 bin metreküp oldu.

Dengeleme Fiyatları ve Arz Girişleri

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 369 lira 19 kuruş, satış fiyatı 13 bin 905 lira 45 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 139 milyon 477 bin 374 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 139 milyon 703 bin 841 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Bu veriler Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine dayanmaktadır ve spot piyasa hareketliliğinin kısa dönem göstergesi niteliğindedir.