Spot Doğal Gaz Piyasasında Fiyatlar ve İşlem Hacmi Düştü

Spot Doğal Gaz Piyasasında Son Durum

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 751 lira 36 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, bu fiyat, piyasa katılımcıları arasında önemli bir referans oluşturmaktadır.

İşlem Hacmi ve Gaz Miktarı

Dün gerçekleştirilen toplam işlem hacmi 3 milyon 315 bin 500 lira olarak kaydedilirken, bir önceki gün bu rakam 5 milyon 513 bin 800 lira olarak gerçekleşmişti. Bu durum, piyasada bir azalma olduğunu göstermektedir.

Dengeleme Gazı Fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında ayrıca, dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 388 lira 93 kuruş olarak belirlenirken, satış fiyatı ise 12 bin 113 lira 79 kuruş olarak açıklandı. Bu değerler, piyasa dinamiklerinin önemli bir göstergesidir.

Gaz Girişi ve İhtiyaç

Türkiye'ye dün toplam 243 milyon 808 bin 207 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 243 milyon 757 bin 515 metreküp olarak kayıtlara geçti. Bu rakamlar, ülkenin enerji ihtiyacının karşılanmasında önemli bir rol oynamaktadır.