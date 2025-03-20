Spot Doğal Gaz Piyasasında Fiyatlar ve İşlem Hacmi Düşüşte

Spot Doğal Gaz Piyasasında Fiyatlar Düşüşte

Spot doğal gaz piyasasında dün, 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12.639 lira olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ'nin verilerine göre, piyasa işlem hacmi 5 milyon 888 bin 626 lira ile bir önceki günkü 9 milyon 529 bin 91 lira seviyesinin altında kaldı.

Gaz Ticaret Miktarı ve Fiyatları

Dün itibarıyla, spot doğal gaz piyasasında gaz ticaret miktarı 469 bin metreküp olarak kaydedildi. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13.270 lira 95 kuruş, satış fiyatı ise 12.007 lira 5 kuruş olarak belirlendi.

Gaz Girişi ve Arz Miktarı

Türkiye'ye dün 220 milyon 214 bin 256 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 221 milyon 987 bin 553 metreküp olarak kayıtlara geçti.