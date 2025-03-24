Spot Doğal Gaz Piyasasında Fiyatlar Yükseliyor: 12 Bin 350 Lira

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 350 lira olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. verilerine göre, spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 34 milyon 643 bin 250 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 33 milyon 934 bin 640 lira olarak açıklanmıştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 967 lira 50 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 732 lira 50 kuruş olarak belirlendi. Ayrıca, dün Türkiye'ye 239 milyon 827 bin 541 metreküp doğal gaz girişi sağlandı ve piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı 237 milyon 862 bin 537 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Bu gelişmeler, doğal gaz piyasasındaki dalgalanmaları ve arz talep dengesini yakından takip eden yatırımcılar için önemli veriler sunmaktadır.