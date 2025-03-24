Spot Doğal Gaz Piyasasında Fiyatlar Yükseliyor: 12 Bin 350 Lira

Spot doğal gaz fiyatları, 1000 metreküp için 12 bin 350 lira olarak belirlendi. İşlem hacmi 34 milyon lira civarında.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 14:20
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 14:20
Spot Doğal Gaz Piyasasında Fiyatlar Yükseliyor: 12 Bin 350 Lira

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 350 lira olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. verilerine göre, spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 34 milyon 643 bin 250 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 33 milyon 934 bin 640 lira olarak açıklanmıştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 967 lira 50 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 732 lira 50 kuruş olarak belirlendi. Ayrıca, dün Türkiye'ye 239 milyon 827 bin 541 metreküp doğal gaz girişi sağlandı ve piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı 237 milyon 862 bin 537 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Bu gelişmeler, doğal gaz piyasasındaki dalgalanmaları ve arz talep dengesini yakından takip eden yatırımcılar için önemli veriler sunmaktadır.

İLGİLİ HABERLER

Nisan'da Elektrik ve Doğalgaz Faturalarında Yeni Destek Dönemi Başlıyor

SGK'dan Emeklilere Şok Operasyon: Usulsüzlük Tespit Edildi!

Denizbank'tan Emeklilere 20.000 TL'ye Kadar Promosyon Fırsatı!

Aksaray'dan Antalya'ya Hızlı Tren Müjdesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye'nin Yatırım Fırsatları Londra'da Tartışıldı
2
TCMB Güncel Döviz Kurları (Saat 15.30)
3
Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Yükseliyor
4
Piyasalarda Gün Ortası: Dolar ve Avro Fiyatları Yükseliyor
5
Spot Doğal Gaz Piyasasında Fiyatlar Yükseliyor: 12 Bin 350 Lira
6
TİM İhracat Pazar Monitörü Şubat Sonuçlarını Açıkladı: Endeks 100,2 Puanla Sabitlendi

Nisan'da Elektrik ve Doğalgaz Faturalarında Yeni Destek Dönemi Başlıyor

Aksaray'dan Antalya'ya Hızlı Tren Müjdesi!

SGK'dan Emeklilere Şok Operasyon: Usulsüzlük Tespit Edildi!

Asgari Ücretlilere Bayramda 3.683 TL Ek Mesai Ödemesi!

Denizbank'tan Emekli, Memur ve İşçilere 700 TL Fatura Desteği

Balıkesir'de Ücretsiz Toplu Taşıma Dönemi Başlıyor

Akaryakıta Eş Zamanlı Zam: Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları Yükseliyor

Denizbank'tan Emeklilere 20.000 TL'ye Kadar Promosyon Fırsatı!

Emeklilere Aylık 3.000 TL Sosyal Destek Müjdesi

Bursa'da Ücretsiz Fidan Dağıtımı Coşkuyla Devam Ediyor

Düzce'den Zam Müjdesi: Çilimli Belediyesi Çalışanlarına Yeni Maaş Artışı

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı