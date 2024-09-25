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Spot Doğal Gaz Piyasasında Güncel Fiyatlar ve İşlem Hacmi

Son günlerde spot doğal gaz fiyatları ve işlem hacmi hakkında önemli veriler açıklandı.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 14:30
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 14:30
Spot Doğal Gaz Piyasasında Güncel Fiyatlar ve İşlem Hacmi

Spot Doğal Gaz Fiyatları

Dün itibarıyla spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 821 lira 10 kuruş olarak belirlendi.

İşlem Hacmi ve Gaz Miktarı

Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. tarafından açıklanan verilere göre, spot doğal gaz piyasasında dün toplam işlem hacmi 3 milyar 462 bin lira olarak gerçekleşti. Önceki gün bu rakam 6 milyon 671 bin 880 lira olarak kaydedilmişti.

Dün 1000 metreküp gaz ticaret miktarı ise 293 bin metreküp olarak belirlendi. Ayrıca, piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 412 lira 16 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 230 lira 5 kuruş olarak duyuruldu.

Doğal Gaz Girişi ve Arz Miktarı

Türkiye'ye dün sağlanan doğal gaz girişi 97 milyon 661 bin 908 metreküp, piyasalara arz edilen gaz miktarı ise 98 milyon 169 bin 235 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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