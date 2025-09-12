Spot Doğal Gazda 1000 m³ Referans Fiyat 14 bin 384 lira

Spot piyasada 1000 m³ doğal gazın referans fiyatı 14 bin 384 lira; işlem hacmi 12 milyon 69 bin 118 lira, günlük arz 142 milyon 756 bin 428 m³.

Yayın Tarihi: 12.09.2025 15:08
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 15:08
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 384 lira olarak belirlendi.

İşlem Hacmi ve Ticaret Miktarı

Dün spot piyasada işlem hacmi 12 milyon 69 bin 118 lira seviyesinde gerçekleşti. Bu tutar, bir önceki gün açıklanan 13 milyon 899 bin 600 lira'lık işlem hacminden daha düşük oldu. Günlük gaz ticaret miktarı ise 840 bin metreküp olarak kayıtlara geçti.

Dengeleme Gazı Fiyatları

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 103 lira 20 kuruş, dengeleme gazı satış fiyatı ise 13 bin 664 lira 80 kuruş olarak belirlendi.

Giriş ve Arz Miktarları

Türkiye'ye dün 142 milyon 654 bin 669 metreküp doğal gaz girişi kaydedildi. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 142 milyon 756 bin 428 metreküp oldu.

