Spot Doğal Gazda Referans Fiyat 14 bin 331 lira 72 kuruş

Spot piyasada 1000 m³ doğal gazın referans fiyatı 14 bin 331 lira 72 kuruş; işlem hacmi 10 milyon 705 bin 144 lira, gaz ticareti 749 bin m³.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 14:20
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 14:20
Spot Doğal Gazda Referans Fiyat 14 bin 331 lira 72 kuruş

Spot Doğal Gaz Piyasasında Güncel Rakamlar

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 331 lira 72 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 10 milyon 705 bin 144 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 9 milyon 868 bin 489 lira olarak açıklanmıştı.

Piyasa verilerine göre gaz ticaret miktarı 749 bin metreküp olarak kaydedildi.

Dengeleme Gazı ve Arz-Giriş Verileri

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 48 lira 31 kuruş, satış fiyatı 13 bin 615 lira 13 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 110 milyon 88 bin 297 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 110 milyon 362 bin 462 metreküp olarak kayıtlara geçti.

İLGİLİ HABERLER

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kur Korumalı Mevduat 9,7 milyar dolara geriledi
2
Mersin Taşucu'na İlk 7. Nesil Sondaj Gemisi Geldi — Enerji Filosuna Katılım
3
Almanya'da işsiz sayısı Eylül'de beklenenden fazla arttı
4
Girişimcilere 2 Milyon TL'ye Kadar Destek: Başvurular 1-31 Ekim 2025
5
Yapay Zeka Sigortada Öne Çıktı: 4. Uluslararası Sigorta Zirvesi'nde Reasürans Tartışması
6
Ticaret Bakanı Bolat, MÜSİAD EXPO'da Ekonomik Büyümenin Mesajını Verdi
7
Bakan Şimşek'ten Turizm Yatırım Forumu'nda Önemli Açıklamalar

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

Adalet Bakanlığı'na 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı — Erdoğan Açıkladı, Sınav Beklentisi 2025

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

2026 Tarım Destekleri: Temel Destek Modeli ve Ödenecek Tutarlar