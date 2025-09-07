DOLAR
Spot Doğal Gazda Referans Fiyat 14 bin 432 lira 82 kuruş

Spot piyasada 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 432 lira 82 kuruş; işlem hacmi, ticaret miktarı ve dengeleme fiyatları açıklandı.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 14:23
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 14:23
Piyasa verileri

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 432 lira 82 kuruş olarak belirlendi.

Dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 6 milyon 826 bin 724 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 7 milyon 161 bin 889 lira olarak açıklanmıştı.

Spot piyasada gaz ticaret miktarı 473 bin metreküp olarak kaydedildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 154 lira 46 kuruş, satış fiyatı 13 bin 711 lira 18 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 125 milyon 392 bin 262 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 125 milyon 795 bin 737 metreküp olarak kayıtlara geçti.

