Spot Doğal Gazda Referans Fiyat 14 bin 528 lira 40 kuruş

Spot piyasada doğal gazın referans fiyatı açıklandı

EPİAŞ verileri: İşlem hacmi, ticaret miktarı ve dengeleme fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 528 lira 40 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dünkü spot doğal gaz piyasası işlem hacmi 7 milyon 694 bin 913 lira seviyesinde gerçekleşti. Bir önceki gün bu tutar 10 milyon 811 bin 408 lira olarak açıklanmıştı.

Piyasada işlem gören gaz ticaret miktarı 530 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 254 lira 82 kuruş, satış fiyatı 13 bin 801 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 136 milyon 946 bin 73 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti; piyasaya arz edilen miktar ise 136 milyon 235 bin 906 metreküp olarak kayıtlara geçti.