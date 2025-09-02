Spot doğal gazda referans fiyat 14 bin 537 lira 81 kuruş

EPİAŞ verileri: İşlem hacmi ve arz-giriş rakamları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 537 lira 81 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada işlem hacmi 10 milyon 811 bin 408 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 12 milyon 38 bin 394 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında gaz ticaret miktarı 750 bin metreküp olarak kaydedildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 264 lira 70 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 810 lira 92 kuruş olarak belirlendi.

Dün Türkiye'ye 150 milyon 493 bin 56 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 150 milyon 670 bin 732 metreküp olarak kayıtlara geçti.