Spot doğal gazda referans fiyatı 14 bin 598 lira — Günlük işlem hacmi 4 milyon 946 bin 906 lira

Spot doğal gazda referans fiyatı 14 bin 598 lira

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 598 lira olarak belirlendi. Veriler, Enerji Piyasaları İşletme AŞ tarafından açıklandı.

Piyasa ve işlem hacmi

Spot piyasada işlem hacmi 4 milyon 946 bin 906 lira olarak gerçekleşti. Bu tutar, önceki gün açıklanan 4 milyon 566 bin 843 lira düzeyinden daha yüksek gerçekleşti.

Gaz ticareti ve dengeleme fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında gaz ticaret miktarı 341 bin metreküp oldu. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 327 lira 90 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 868 lira 10 kuruş olarak belirlendi.

Günlük giriş ve arz

Türkiye'ye dün 125 milyon 647 bin 788 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 125 milyon 726 bin 395 metreküp olarak kayıtlara geçti.