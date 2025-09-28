Spot elektrik fiyatları: Megavatsaat 3 bin 400 liraye yükseldi

Spot piyasada elektrik yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1901 lira; işlem hacmi yüzde 66,9 artışla 2 milyar 31 milyon 302 bin 615 lira oldu.

Yayın Tarihi: 28.09.2025 14:36
Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 14:36
Spot piyasada elektrik fiyatları yükseldi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1901 lira olarak belirlendi.

İşlem hacmi ve veriler

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre %66,9 artarak 2 milyar 31 milyon 302 bin 615 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasa fiyatları

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 00.00 ve 15.00-22.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük 04.00'te 1901 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 72 lira 72 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 99 lira 39 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 400 lira olarak kayıtlara geçti.

