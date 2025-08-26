Spot elektrik fiyatları: Yarın en yüksek 3 bin 400, en düşük 1057 lira

Spot piyasada elektrik fiyatları açıklandı

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1057 lira olarak belirlendi.

Gün öncesi piyasa verileri

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 19.00 ve 20.00'de 3 bin 400 lira, en düşük saat 12.00'de 1057 lira olarak tespit edildi.

Ortalama fiyatlar

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 811 lira 7 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 810 lira 95 kuruş oldu.

İşlem hacmi ve bugün kaydedilen fiyatlar

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,8 azalarak 1 milyar 959 milyon 415 bin 222 lira olarak gerçekleşti. Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1000 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.