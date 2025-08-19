Spot elektrik fiyatları yarın: En yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 249 lira 99 kuruş

Spot elektrik fiyatları yarın için belirlendi

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında bir megavatsaat elektriğin yarın için fiyat aralığı netleşti. Gün öncesi ve spot piyasa verileri fiyat hareketlerinin çerçevesini çizdi.

Gün öncesi piyasada fiyat bandı

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 249 lira 99 kuruş olarak tespit edildi. En yüksek fiyatın oluştuğu zaman dilimi 18.00-22.00 olarak kayda geçti; en düşük fiyat ise saat 10.00'da gerçekleşecek.

Ortalama fiyatlar ve işlem hacmi

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 74 lira 97 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 3 bin 79 lira 97 kuruş olarak hesaplandı. Spot piyasada işlem hacmi ise bugün düne göre yaklaşık yüzde 0,7 azalarak 2 milyar 293 milyon 545 bin 840 lira seviyesine geriledi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 548 lira 27 kuruş olarak kayıtlara geçti.