DOLAR
40,89 0%
EURO
47,8 -0,1%
ALTIN
4.387,13 -0,15%
BITCOIN
1.748.806,55 63,22%

Spot elektrik fiyatları yarın: En yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 249 lira 99 kuruş

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 249 lira 99 kuruş.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 14:21
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 14:21
Spot elektrik fiyatları yarın: En yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 249 lira 99 kuruş

Spot elektrik fiyatları yarın için belirlendi

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında bir megavatsaat elektriğin yarın için fiyat aralığı netleşti. Gün öncesi ve spot piyasa verileri fiyat hareketlerinin çerçevesini çizdi.

Gün öncesi piyasada fiyat bandı

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 249 lira 99 kuruş olarak tespit edildi. En yüksek fiyatın oluştuğu zaman dilimi 18.00-22.00 olarak kayda geçti; en düşük fiyat ise saat 10.00'da gerçekleşecek.

Ortalama fiyatlar ve işlem hacmi

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 74 lira 97 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 3 bin 79 lira 97 kuruş olarak hesaplandı. Spot piyasada işlem hacmi ise bugün düne göre yaklaşık yüzde 0,7 azalarak 2 milyar 293 milyon 545 bin 840 lira seviyesine geriledi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 548 lira 27 kuruş olarak kayıtlara geçti.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tarsus Üniversitesi ile Akkuyu NGS arasında işbirliği görüşmesi
2
TCMB Döviz Kurları (Saat 15.30) — Gösterge Kurlar
3
GAİB 62. Şam Uluslararası Fuarı'nı Şam'da Düzenliyor
4
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
5
KAGİDER Momentum Başladı: 24 Ay Sürecek Kadın Girişimci Güçlendirme Programı
6
Bakan Kacır Erzincan'da: OSB Temeliyle Yatırım ve İstihdam Vurgusu
7
Sürdürülebilir Ulaşım Zirvesi: Mikro Mobiliteye Yatırım Çağrısı

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

Garanti BBVA'dan 1 milyon TL ödüllü 'Türkiye'nin Kadınları' yarışması başladı

Aydın ve Kars'ta eski hükümlü ve TMY'lere özel daimi işçi kadrosu açıldı

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle