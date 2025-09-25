Spot Elektrik Fiyatları: Yarına En Yüksek 3 bin 400 lira, En Düşük 202,87 lira

Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Açıklandı

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için belirlenen en yüksek 3 bin 400 lira ve en düşük 202 lira 87 kuruş seviyelerinde oldu.

Gün Öncesi Piyasa Verileri

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek olarak saat 18.00 ve 19.00'da 3 bin 400 lira, en düşük olarak ise saat 12.00'de 202 lira 87 kuruş şeklinde tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 365 lira 42 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 365 lira 98 kuruş olarak hesaplandı.

Spot Piyasa İşlem Hacmi ve Bugünki Fiyatlar

Spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yüzde 9,5 azalarak 1 milyar 564 milyon 526 bin 683 lira olarak gerçekleşti.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün kayıtlarda en yüksek 3 bin 400 lira ve en düşük 501 lira 2 kuruş olarak yer aldı.