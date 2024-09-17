Spot Piyasa Elektrik Fiyatları Açıklandı

Spot Piyasa Elektrik Fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ'nin en son verilerine göre, yarın için bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 2.913,63 TL, en düşük ise 1.799,98 TL olarak belirlendi.

İşlem Hacmi ve Fiyat Analizi

Spot elektrik piyasasındaki işlem hacmi, bugün bir önceki güne göre yaklaşık %2.2 azalarak 1 milyar 589 milyon 652 bin 785 TL seviyesine düştü.

Gün öncesi piyasa verilerine göre, bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek saat 17.00'de 2.913,63 TL, en düşük ise saat 12.00'de 1.799,98 TL olarak tespit edildi.

Aritmetik ve Ağırlıklı Ortalama Fiyatlar

Gün öncesi piyasa verileri doğrultusunda hesaplanan bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2.363,13 TL, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2.374,06 TL olarak kaydedildi.

Spot piyasa gününde ise bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 3.000 TL, en düşük 1.850,01 TL olarak belirlenmiştir.