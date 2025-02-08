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Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları: 12.850,54 TL ile Belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında bin metreküp gazın referans fiyatı 12.850,54 TL olarak belirlendi.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 14:18
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 14:18
Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları: 12.850,54 TL ile Belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 850 lira 54 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 17 milyon 733 bin 750 lira oldu. Bu, bir önceki günkü 15 milyon 304 bin 370 lira işlem hacmine göre artış gösterdi.

Dün, spot doğal gaz piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde gaz ticaret miktarı 1 milyon 380 bin metreküp olarak kaydedildi. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı ise 13 bin 493 lira 7 kuruş, satış fiyatı ise 12 bin 208 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'nin dün sağladığı doğal gaz girişi 304 milyon 403 bin 650 metreküp olurken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 303 milyon 764 bin 365 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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