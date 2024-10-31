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Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları ve İşlem Hacimleri

Dün spot doğal gaz fiyatları 11 bin 874 lira olarak belirlendi, işlem hacmi ise 16 milyon lira civarında gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 14:28
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 14:28
Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları ve İşlem Hacimleri

Doğal Gaz Fiyatları ve İşlem Hacmi

Spot doğal gaz piyasasında dün (17 Ekim) 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 874 lira olarak belirlendi. Bu durum, Enerji Piyasaları İşletme AŞ'nin verdiği verilere dayanmaktadır.

Piyasa Aktivitesi

Dün gerçekleştirilen işlem hacmi 16 milyon 178 bin 190 lira olarak kaydedildi. Önceki gün bu rakam 10 milyon 555 bin 730 lira düzeyindeydi.

Gaz Ticaret Miktarı ve Fiyatlar

Spot doğal gaz piyasasında işlem gören gaz ticaret miktarı 1 milyon 367 bin metreküp olarak tespit edildi. Ayrıca, piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 467 lira 70 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 280 lira 30 kuruş olarak belirlendi.

Doğal Gaz Girişi ve Arz Miktarı

Türkiye'ye dün toplam 161 milyon 640 bin 50 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 161 milyon 532 bin 824 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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