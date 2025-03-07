Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları ve İşlem Hacmi Artıyor

Spot doğal gaz piyasasında dün dikkat çeken bir gelişme yaşandı. 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 13 bin 389 lira 37 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ'nin verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 38 milyon 990 bin 189 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 18 milyon 296 bin 550 lira olarak kaydedilmişti.

Piyasa şartlarına göre, 1000 metreküp doğal gazın ticaret miktarı ise 2 milyon 912 bin metreküp düzeyinde gerçekleşti. Ayrıca, piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 14 bin 58 lira 84 kuruş, satış fiyatı ise 12 bin 719 lira 90 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün sağlanan doğal gaz girişi 258 milyon 591 bin 882 metreküp olarak kayıtlara geçerken, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 257 milyon 656 bin 849 metreküp oldu.