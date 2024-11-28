Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları Yükselişe Geçti

Spot Doğal Gaz Fiyatları ve İşlem Hacmi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 200 lira 73 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, piyasanın işlem hacmi ise 24 milyon 160 bin 765 lira olarak kaydedildi. Bu rakam, önceki gün 11 milyon 71 bin 503 lira seviyesindeydi.

Gaz Ticaret Miktarı ve Dengeleme Gazı Fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dünkü gaz ticaret miktarı 1 milyon 987 bin metreküp olarak gerçekleşti. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 810 lira 77 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 590 lira 69 kuruş olarak belirlendi.

Doğal Gaz Girişi ve Arz Miktarı

Türkiye'ye dün 285 milyon 244 bin 582 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 284 milyon 623 bin 377 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.