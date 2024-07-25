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Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot elektrik fiyatları en yüksek 3.000, en düşük 2.109 lira olarak belirlendi.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 14:17
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 14:17
Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Yarın için spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, en yüksek 3.000 lira ve en düşük 2.109 lira olarak belirlendi.

İşlem Hacmi Düşüşte

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, bu gün spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bir önceki güne kıyasla yaklaşık %8,13 azalarak 1 milyar 842 milyon 448 bin 55 lira oldu.

Fiyat Dağılımı

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek değerlerini 09.00 ve 19.00 ila 21.00 saatleri arasında 3.000 lira olarak tespit ederken, en düşük fiyat ise 07.00 de 2.109 lira olarak belirlendi.

Ayrıca, gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2.712 lira 1 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2.718 lira 44 kuruş olarak raporlandı.

Güncel Fiyatlar

Bugün, spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 3.000 lira, en düşük 2.170 lira olarak kaydedildi.

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