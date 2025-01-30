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Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Artışta: En Yüksek 3 Bin Lira

Spot piyasa elektrik fiyatlarında yarın için en yüksek 3 bin, en düşük 1799 lira 98 kuruş belirlendi.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 15:14
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 15:14
Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Artışta: En Yüksek 3 Bin Lira

Spot Elektrik Fiyatlarında Dalgalanma

Enerji Piyasaları İşletme AŞ'nin verilerine göre, spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük ise 1799 lira 98 kuruş olarak belirlendi. Gün öncesi piyasa verileri doğrultusunda, elektrik fiyatlarının belirli saat dilimlerinde farklılık gösterdiği görüldü.

İşlem Hacminde Artış

Spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün dünkü verilere göre yüzde 2,2 artışla 1 milyar 872 milyon 365 bin 577 lira 78 kuruş seviyesine ulaştı. Gün öncesi piyasa fiyatları ise aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir:

  • En yüksek fiyat: 07.00-09.00 ve 17.00-21.00 saatlerinde 3 bin lira
  • En düşük fiyat: 12.00 ve 13.00'te 1799 lira 98 kuruş

Ortalama Fiyatlar

Gün öncesi piyasa verilerine göre bütün gün için bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 672 lira 79 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 674 lira 73 kuruş olarak hesaplandı. Bugün spot piyasada bir megavatsaat elektrik en yüksek 3 bin lira, en düşük 1425 liradan işlem gördü.

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