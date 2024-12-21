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Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Belirlendi: En Yüksek 3 Bin Lira

Spot piyasada yarın için elektrik fiyatları en yüksek 3 bin lira, en düşük ise 1800 lira 1 kuruş oldu.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 14:47
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 14:47
Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Belirlendi: En Yüksek 3 Bin Lira

Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Belirlendi

Elektrik spot piyasasında bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1800 lira 1 kuruş olarak tespit edildi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasındaki işlem hacmi, dün ile kıyaslandığında %5,8 oranında azalarak 1 milyar 417 milyon 115 bin 296 lira seviyesine düştü.

Gün Öncesi Piyasa Verileri

Gün öncesi piyasada, bir megavatsaat elektriğin fiyatı için belirlenen en yüksek saat dilimi 17.00-19.00 arasında 3 bin lira olarak kaydedildi. En düşük fiyat ise 02.00'de 1800 lira 1 kuruş olarak belirlendi. Ayrıca, gün öncesi piyasa verilerine göre, bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 496 lira 25 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 516 lira 68 kuruş olarak hesaplandı.

Bugünkü Fiyatlar

Bugün itibariyle spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, en yüksek 3 bin lira, en düşük 1799 lira 97 kuruş olarak belirlendi.

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