Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Düşüşte

Spot Elektrik Fiyatlarındaki Değişiklikler
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için maksimum 2.899,67 TL, minimum ise 924,11 TL olarak kaydedildi.
İşlem Hacmi ve Fiyat Ortalamaları
Enerji Piyasaları İşletme AŞ'nin verilerine göre, elektrik spot piyasasında işlem hacmi, bir önceki güne göre yaklaşık %17,2 oranında azalarak 1.330.776.344 TL olarak gerçekleşti.
Saat Bazında Fiyatlar
Gün öncesi piyasada en yüksek megavatsaat fiyatı 19.00'da 2.899,67 TL olarak belirlenirken, en düşük fiyat 12.00'de 924,11 TL olarak tespit edilmiştir.
Aritmetik ve Ağırlıklı Ortalama Fiyatlar
Bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2.096,08 TL, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2.094,15 TL olarak hesaplanmıştır.
Gün İçi Fiyatlar
Bugün spot piyasada en yüksek megavatsaat fiyatı 2.899,99 TL, en düşük fiyatı ise 1.750,01 TL olarak kaydedilmiştir.