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Spot Piyasada Elektrik Fiyatları: En Yüksek 3 Bin Lira

Yarın için spot piyasada elektrik fiyatları en yüksek 3 bin lira, en düşük 2 bin 244 lira olarak belirlendi.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 14:34
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 14:34
Spot Piyasada Elektrik Fiyatları: En Yüksek 3 Bin Lira

Spot Piyasada Elektrik Fiyatı Belirlendi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük ise 2 bin 244 lira olarak tespit edildi.

İşlem Hacmi Artış Gösterdi

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık %2,7 artarak 1 milyar 887 milyon 476 bin 21 lira seviyesine ulaştı.

Fiyat Dalgalanmaları

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 06.00-11.00 ve 16.00-23.00 saatlerinde 3 bin lira, en düşük ise 04.00 saatinde 2 bin 244 lira olarak belirlenmiştir.

Ortalama Fiyatlar

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 820 lira 64 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 840 lira 71 kuruş olarak gerçekleşti.

Bugün için spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı ise en yüksek 3 bin lira, en düşük 2 bin 118 lira olarak belirlendi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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