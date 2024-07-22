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Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Güncel Durum

Spot piyasada elektrik fiyatları 3 bin lira ile 2 bin 198 lira arasında değişiyor.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 14:34
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 14:34
Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Güncel Durum

Spot Piyasa Elektrik Fiyatları

Yarın için bir megavatsaat elektrik fiyatı, spot piyasada en yüksek 3 bin lira, en düşük 2 bin 198 lira olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ’nin verilerine göre, bu günki işlem hacmi %0,8 artarak 2 milyar 29 milyon 285 bin 50 lira oldu.

Gün Öncesi Fiyat Analizi

Gün öncesi piyasa değerlendirildiğinde, bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek olarak 00.00-01.00, 09.00-10.00 ve 17.00-22.00 saatleri arasında 3 bin lira olarak tespit edildi. Ayrıca, en düşük fiyat 07.00'de 2 bin 198 lira olarak kaydedildi.

Aritmetik ve Ağırlıklı Ortalama Fiyatlar

Gün öncesi piyasa için bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 880 lira 13 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 884 lira 44 kuruş olarak hesaplandı. Bugün itibarıyla spot piyasada bir megavatsaat elektrik için en yüksek fiyat yine 3 bin lira olarak belirlenirken, en düşük fiyat 2 bin 450 lira 1 kuruş oldu.

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