DOLAR
41,17 0%
EURO
48,08 -0,05%
ALTIN
4.688,77 0,54%
BITCOIN
4.561.226,74 1,23%

Spot piyasada elektrik fiyatları: Megavatsaat en yüksek 3 bin 395 lira 1 kuruş

Gün öncesi piyasada megavatsaat elektrik fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 395 lira 1 kuruş, en düşük 1899 lira 99 kuruş; spot işlem hacmi 2 milyar 223 milyon 144 bin 24 lira.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 14:58
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 14:58
Spot piyasada elektrik fiyatları: Megavatsaat en yüksek 3 bin 395 lira 1 kuruş

Spot piyasada elektrik fiyatları yarın için belirlendi

Fiyatlar ve zaman dilimleri

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin 395 lira 1 kuruş ve en düşük 1899 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

En yüksek fiyatın oluştuğu saat dilimi 20.00-21.00 iken, en düşük fiyat 12.00 saatinde kaydedildi.

Ayrıca, gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 78 lira 1 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 3 bin 84 lira 3 kuruş oldu.

İşlem hacmi ve günlük kayıtlar

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 4,5 artışla 2 milyar 223 milyon 144 bin 24 lira olarak gerçekleşti.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin bugün için kaydedilen en yüksek fiyatı 3 bin 399 lira, en düşük fiyatı ise 1811 lira 98 kuruş olarak kayıtlara geçti.

İLGİLİ HABERLER

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aile Dostu İş Yeri Protokolü İmzalandı: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile MÜSİAD İşbirliği
2
Kırtasiye Ürünlerinde Güvenli Ürün Oranı %97'ye Çıktı — TÜKİD Hedefi %100
3
Bayraktar ve Şahbazov İzmir'de Enerji İşbirliğini Güçlendirdi
4
DIŞYÖNDER ve ATIC'ten ABD'ye İhracat İçin İşbirliği Protokolü
5
ABD'nin dış ticaret açığı temmuzda yüzde 32,5 arttı — 78,3 milyar dolar
6
ABD'de İşsizlik Maaşı Başvuruları Beklentileri Aştı: 237 Bin
7
TCMB Rezervleri Rekor Seviyede: Toplam 178 milyar 357 milyon dolar

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı