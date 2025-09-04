Spot piyasada elektrik fiyatları: Megavatsaat en yüksek 3 bin 395 lira 1 kuruş

Spot piyasada elektrik fiyatları yarın için belirlendi

Fiyatlar ve zaman dilimleri

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin 395 lira 1 kuruş ve en düşük 1899 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

En yüksek fiyatın oluştuğu saat dilimi 20.00-21.00 iken, en düşük fiyat 12.00 saatinde kaydedildi.

Ayrıca, gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 78 lira 1 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 3 bin 84 lira 3 kuruş oldu.

İşlem hacmi ve günlük kayıtlar

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 4,5 artışla 2 milyar 223 milyon 144 bin 24 lira olarak gerçekleşti.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin bugün için kaydedilen en yüksek fiyatı 3 bin 399 lira, en düşük fiyatı ise 1811 lira 98 kuruş olarak kayıtlara geçti.