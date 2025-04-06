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Spot Piyasada Elektrik Fiyatları: Yarın İçin En Düşük 749,99 Lira

Spot piyasada yarın için elektrik fiyatları 749,99 lira ile 3.400 lira arasında belirlendi.

Yayın Tarihi: 06.04.2025 14:17
Güncelleme Tarihi: 06.04.2025 14:17
Spot Piyasada Elektrik Fiyatları: Yarın İçin En Düşük 749,99 Lira

Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Belli Oldu

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük ise 749 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 67,8 artarak 1 milyar 525 milyon 748 bin 824 lira oldu.

Fiyat Aralıkları ve Ortalamalar

Gün öncesi piyasada, bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için, 19.00-21.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, 12.00'de ise 749 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Ayrıca, gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 461 lira 39 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 503 lira 41 kuruş oldu.

Bugün spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı ise en yüksek 3 bin 399 lira 29 kuruş, en düşük 56 lira olarak kayıtlara geçti.

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