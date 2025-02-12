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Spot Piyasada Elektrik Fiyatları: Yarın İçin Rekor Seviyeler

Spot elektrik piyasasında fiyatlar yarın için en yüksek 2.950 TL, en düşük 1.874,99 TL olarak belirlendi.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 14:30
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 14:30
Spot Piyasada Elektrik Fiyatları: Yarın İçin Rekor Seviyeler

Spot Elektrik Piyasasında Fiyatlar Yükseliyor

Yarın için spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatları, en yüksek 2 bin 950 lira ve en düşük 1,874 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

İşlem Hacmi Artıyor

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, bugünkü işlem hacmi düne göre %5,7 artış göstererek 1 milyar 898 milyon 546 bin 484 lira oldu.

Fiyatların Dağılımı

Gün öncesi piyasada, bir megavatsaat elektriğin en yüksek fiyatı 18.00'de 2 bin 950 lira, en düşük fiyatı ise 04.00'te 1,874 lira 99 kuruş olarak tespit edildi. Ayrıca, aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 492 lira 81 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 529 lira 63 kuruş olarak kaydedildi.

Günlük Fiyat Değişim Trendleri

Spot piyasada bu gün için bir megavatsaat elektrik fiyatları, 2 bin 949 lira 99 kuruş en yüksek, 1,874 lira 99 kuruş en düşük seviyelerden işlem gördü.

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