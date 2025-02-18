Spot Piyasada Elektrik Fiyatları: Yarının Değeri Belirlendi

Spot Piyasada Elektrik Fiyatlarının Güncel Durumu

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı için yarın belirlenen değerler, oldukça dikkat çekici. En yüksek fiyat 3 bin lira olurken, en düşük fiyat ise 2 bin 77 lira olarak kaydedildi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün, geçen güne göre %3,63 azalarak 1 milyar 898 milyon 849 bin 89 lira seviyesine geriledi.

Fiyat Dinamikleri

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 09.00'da 3 bin lira, en düşük saat 04.00'te ise 2 bin 77 lira olarak tespit edildi. Ayrıca, aritmetik ortalama fiyat 2 bin 554 lira 90 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyat ise 2 bin 585 lira 41 kuruş olarak hesaplandı.

Bugün, spot piyasada bir megavatsaat elektrik, en yüksek 2 bin 989 lira, en düşük 1.981 lira seviyesinden işlem gördü. Bu fiyat hareketleri, enerji kullanıcıları ve yatırımcılar için önemli bir gösterge olmaya devam ediyor.