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Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Yükseliyor: 2.949,99 TL'ye Ulaştı

Spot elektrik piyasasında bir megavatsaat fiyatı yarın en yüksek 2.949,99 TL, en düşük 1.999,98 TL olarak belirlendi.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 14:20
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 14:20
Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Yükseliyor: 2.949,99 TL'ye Ulaştı

Spot Piyasa Elektrik Fiyatları Belirlendi

Yarın için spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 2.949,99 lira, en düşük 1.999,98 lira olarak belirlendi. Bu sert fiyat değişimlerinin ardında, enerji talebindeki dalgalanmalar yer alıyor.

İşlem Hacminde Artış

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,7 oranında artarak 1 milyar 774 milyon 507 bin 492 lira seviyesine ulaştı. Bu artış, piyasanın dinamizmini gösteriyor.

Fiyat Aralıkları

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 09.00'da 2.949,99 lira, en düşük ise 02.00'de 1.999,98 lira olarak tespit edildi. Ayrıca, gün öncesi piyasada aritmetik ortalama fiyat 2.459,55 lira, ağırlıklı ortalama fiyat ise 2.483,30 lira oldu.

Bugünkü Fiyatlar

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik, bugün itibarıyla en yüksek 2.990 lira, en düşük 1.799,98 lira seviyelerinden işlem gördü. Bu dalgalı fiyatlar, enerji sektörü üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

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