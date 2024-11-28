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Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Yükselmeye Devam Ediyor

Spot piyasa elektrik fiyatları, yarın için 3 bin lira ile 2 bin 499 lira 99 kuruş arasında belirlendi.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 14:28
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 14:28
Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Yükselmeye Devam Ediyor

Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Açıklandı

Enerji Piyasaları İşletme AŞ'nin güncel verilerine göre, spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 2 bin 499 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

İşlem Hacmi Artış Gösterdi

Bugün itibarıyla spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bir önceki güne göre yaklaşık yüzde 1,1 artış göstererek 1 milyar 908 milyon 371 bin 43 lira oldu.

Fiyat Analizi

Gün öncesi piyasada, bir megavatsaat elektriğin en yüksek fiyatları 00.00, 06.00-11.00 ve 15.00-23.00 saatlerinde 3 bin lira olarak tespit edilirken, en düşük fiyat 12.00 ve 13.00 saatlerinde 2 bin 499 lira 99 kuruş olarak belirlenmiştir.

Ayrıca, gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 888 lira 54 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 894 lira 52 kuruş olarak kaydedilmiştir.

Bugünkü Fiyatlar

Bugün için spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, en yüksek 3 bin lira, en düşük 2 bin 244 lira olarak belirlenmiştir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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