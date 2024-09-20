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Spot Piyasalarda Doğal Gaz Fiyatları Düşüş Gösterdi

Doğal gaz fiyatları ve ticaret verileri hakkında son güncel bilgiler.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 14:23
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 14:23
Spot Piyasalarda Doğal Gaz Fiyatları Düşüş Gösterdi

Spot Doğal Gaz Fiyatları 11.964,62 Lira

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11.964,62 lira olarak belirlendi. Bu fiyat, piyasada yaşanan dalgalanmaların gösterdiği değişiklikler arasında dikkat çekmektedir.

İşlem Hacmi ve Gaz Miktarları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ'nin verilerine göre, spot doğal gaz piyasasında dün işlem hacmi 3.657.093 lira olarak kaydedildi. Önceki gün bu rakam 8.452.019 lira olarak açıklanmıştı. Gaz ticaret miktarı ise 307.000 metreküp olarak belirlendi.

Dengeleme Gazı Fiyatları

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12.562,85 lira, satışı ise 11.366,39 lira olarak belirlendi.

Doğal Gaz Girişi ve Arz Miktarı

Türkiye'ye dün toplam 115.969.831 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 116.029.937 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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