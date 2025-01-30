Spot Piyasalarda Doğal Gaz Fiyatları Yükseliyor

Spot Piyasalarda Doğal Gaz Fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 448 lira 42 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, dün gerçekleşen toplam işlem hacmi ise 25 milyon 72 bin 842 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün ile karşılaştırıldığında 24 milyon 972 bin 60 lira olarak kayıtlara geçmişti.

Gaz Ticaret Miktarında Artış

Spot piyasada, bin metreküp doğal gaz için belirlenen referans fiyatın yanı sıra, ticaret miktarı da dikkat çekiyor. Dün gaz ticaret miktarı 2 milyon 44 bin metreküp oldu. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı ise 13 bin 70 lira 84 kuruş olarak belirlenirken, satış fiyatı 11 bin 826 lira düzeyinde belirlendi.

Doğal Gaz Giriş Miktarları

Türkiye'ye dün itibarıyla toplam 247 milyon 16 bin 941 metreküp doğal gaz girişi sağlandığı belirtildi. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 246 milyon 692 bin 38 metreküp olarak kayıtlara geçti.