Spot Piyasalarda Elektrik Fiyatları Tırmanışta

Spot piyasada elektrik fiyatları, yarın için en yüksek 2.849 lira 2 kuruş, en düşük ise 999 lira 99 kuruş olarak tespit edildi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ'nin verilerine göre, bugün spot elektrik piyasasında işlem hacmi, dün ile karşılaştırıldığında yüzde 14,5 azalarak 1 milyar 294 milyon 974 bin 800 lira seviyesine geriledi.

Gün öncesi piyasada, bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 2.849 lira 2 kuruş olarak belirlenirken, en düşük fiyat ise saat 11.00 ve 15.00’te 999 lira 99 kuruş olarak kaydedildi. Ayrıca, gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 107 lira 62 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 118 lira 9 kuruş oldu.

Bugün spot piyasada bir megavatsaat elektrik, en yüksek 2.950 lira ve en düşük 1.275 lira seviyesinde işlem gördü.