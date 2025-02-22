Spot Piyasalarda Elektrik Fiyatları Tırmanışta

Spot piyasada yarın için elektrik fiyatları en yüksek 2.849,02 TL, en düşük 999,99 TL olarak belirlendi.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 14:21
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 14:21
Spot Piyasalarda Elektrik Fiyatları Tırmanışta

Spot piyasada elektrik fiyatları, yarın için en yüksek 2.849 lira 2 kuruş, en düşük ise 999 lira 99 kuruş olarak tespit edildi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ'nin verilerine göre, bugün spot elektrik piyasasında işlem hacmi, dün ile karşılaştırıldığında yüzde 14,5 azalarak 1 milyar 294 milyon 974 bin 800 lira seviyesine geriledi.

Gün öncesi piyasada, bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 2.849 lira 2 kuruş olarak belirlenirken, en düşük fiyat ise saat 11.00 ve 15.00’te 999 lira 99 kuruş olarak kaydedildi. Ayrıca, gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 107 lira 62 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 118 lira 9 kuruş oldu.

Bugün spot piyasada bir megavatsaat elektrik, en yüksek 2.950 lira ve en düşük 1.275 lira seviyesinde işlem gördü.

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