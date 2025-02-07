Spot Piyasalarda Elektrik Fiyatları Yükselişte

Spot Piyasalarda Elektrik Fiyatları Belirlendi

Yarın için spot elektrik fiyatları belirgin bir dalgalanma gösterdi. Bir megavatsaat elektriğin en yüksek fiyatı 2.799 lira 1 kuruş, en düşük fiyatı ise 1.874 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

İşlem Hacminde Düşüş

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre %18,5 azalarak 1 milyar 513 milyon 905 bin 486 lira düzeyine geriledi.

Fiyat Kategorileri ve Ortalama Değerler

Gün öncesi piyasada, bir megavatsaat elektrik fiyatının en yüksek olduğu saat 18.00 iken, en düşük fiyat 12.00 ve 13.00 saatlerinde tespit edildi. Gün öncesi piyasanın aritmetik ortalama fiyatı 2.317 lira 42 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2.329 lira 12 kuruş olarak kaydedildi.

Bugünkü Fiyat Artışları

Bugün itibarıyla spot piyasada bir megavatsaat elektrik, en yüksek 2.990 lira 1 kuruş, en düşük ise 1.999 lira 98 kuruş fiyat aralığında işlem gördü.