DOLAR
35,98 -0,17%
EURO
37,36 0,08%
ALTIN
3.315,05 -0,62%
BITCOIN
3.520.544,66 -1,16%

Spot Piyasalarda Elektrik Fiyatları Yükselişte

Yarın için spot elektrik fiyatları 2.799,01 TL ile 1.874,99 TL arasında değişirken, işlem hacmi %18,5 azaldı.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 14:33
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 14:33
Spot Piyasalarda Elektrik Fiyatları Yükselişte

Spot Piyasalarda Elektrik Fiyatları Belirlendi

Yarın için spot elektrik fiyatları belirgin bir dalgalanma gösterdi. Bir megavatsaat elektriğin en yüksek fiyatı 2.799 lira 1 kuruş, en düşük fiyatı ise 1.874 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

İşlem Hacminde Düşüş

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre %18,5 azalarak 1 milyar 513 milyon 905 bin 486 lira düzeyine geriledi.

Fiyat Kategorileri ve Ortalama Değerler

Gün öncesi piyasada, bir megavatsaat elektrik fiyatının en yüksek olduğu saat 18.00 iken, en düşük fiyat 12.00 ve 13.00 saatlerinde tespit edildi. Gün öncesi piyasanın aritmetik ortalama fiyatı 2.317 lira 42 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2.329 lira 12 kuruş olarak kaydedildi.

Bugünkü Fiyat Artışları

Bugün itibarıyla spot piyasada bir megavatsaat elektrik, en yüksek 2.990 lira 1 kuruş, en düşük ise 1.999 lira 98 kuruş fiyat aralığında işlem gördü.

İLGİLİ HABERLER

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Almanya'nın İhracatında 2024'te Düşüş Devam Ediyor
2
TCMB Başkan Yardımcıları Piyasa Dinamiklerini Yorumladı
3
İstanbul Serbest Piyasada Döviz Fiyatları Açılışta Yükseldi
4
2024'te KİT'lerde 99 Bin 460 Kişi Çalışıyor!
5
TÜBİTAK 32. Bilim Olimpiyatları Ödül Töreni Antalya'da Yapılacak
6
TCMB Başkanı Fatih Karahan Soruları Yanıtladı: Enflasyon ve Para Politikaları Üzerine Açıklamalar
7
TCMB Başkanı Fatih Karahan: Altınla 20 Milyar Dolar Rezerv Artışı

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

Emeklilere Promosyon Zamı Müjdesi: ING'den 25.000 TL Destek!

Okul Ulaşımında Fahiş Zamlar! Velileri Zora Sokacak Artışlar

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!