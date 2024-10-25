Spot Piyasalarda Elektrik Fiyatları Yükseliyor

Spot Elektrik Piyasa Fiyatları

Yarın için spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, en yüksek 3 bin lira ve en düşük 614 lira 3 kuruş olarak tespit edildi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ tarafından sağlanan verilerle, gün öncesi piyasada işlem hacmi, önceki güne göre yaklaşık yüzde 3,8 azalarak 1 milyar 361 milyon 11 bin 648 lira düzeyine geriledi.

Fiyat Dalgalanmaları

Gün öncesi piyasada, elektriğin fiyatı en yüksek 3 bin lira ile 18.00 ve 19.00 saatleri arasında gerçekleşirken, en düşük fiyat 12.00’de 614 lira 3 kuruş olarak belirlendi.

Ortalama Fiyatlar

Yarın için bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 357 lira 37 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 371 lira 54 kuruş seviyelerinde oluştu.

Bugünkü Fiyatlar

Bugün itibarıyla spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, en yüksek 3 bin lira ve en düşük 863 lira 63 kuruş olarak kaydedildi.