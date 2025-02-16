Spot Piyasalarda Elektrik Fiyatları Yükseliyor: En Yüksek 3 Bin Lira!

Spot elektrik piyasasında fiyatlar yükseliyor. Yarının fiyatları, bir megavatsaat elektriğin en yüksek 3 bin lira, en düşük ise 1874 lira 99 kuruş olarak belirlenmesiyle dikkat çekiyor. Enerji Piyasaları İşletme AŞ'nin verilerine göre, spot elektrik piyasasında bugün işlem hacmi, düne göre yüzde 17,8 artış gösterdi ve toplamda 1 milyar 749 milyon 700 bin 254 lira olarak kaydedildi.

Gün öncesi piyasada, bir megavatsaat elektriğin fiyatları, yarın için saat 08.00 ve 17.00'de en yüksek 3 bin lira iken, 03.00 ve 04.00'te en düşük 1874 lira 99 kuruş olarak tespit edildi. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 499 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 529 lira 79 kuruş olarak belirlendi.

Bugün spot piyasada bir megavatsaat elektrik en yüksek 3 bin lira, en düşük ise 1325 lira 62 kuruştan işlem gördü. Bu dalgalanmalar, piyasa dinamiklerini ve enerji maliyetlerini etkileyen önemli bir gösterge olmaya devam ediyor.