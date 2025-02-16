Spot Piyasalarda Elektrik Fiyatları Yükseliyor: En Yüksek 3 Bin Lira!

Spot piyasada elektrik fiyatları yarın için 3 bin lira en yüksek, 1874 lira 99 kuruş en düşük olarak belirlendi. İşlem hacmi yüzde 17,8 arttı.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 15:18
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 15:18
Spot Piyasalarda Elektrik Fiyatları Yükseliyor: En Yüksek 3 Bin Lira!

Spot elektrik piyasasında fiyatlar yükseliyor. Yarının fiyatları, bir megavatsaat elektriğin en yüksek 3 bin lira, en düşük ise 1874 lira 99 kuruş olarak belirlenmesiyle dikkat çekiyor. Enerji Piyasaları İşletme AŞ'nin verilerine göre, spot elektrik piyasasında bugün işlem hacmi, düne göre yüzde 17,8 artış gösterdi ve toplamda 1 milyar 749 milyon 700 bin 254 lira olarak kaydedildi.

Gün öncesi piyasada, bir megavatsaat elektriğin fiyatları, yarın için saat 08.00 ve 17.00'de en yüksek 3 bin lira iken, 03.00 ve 04.00'te en düşük 1874 lira 99 kuruş olarak tespit edildi. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 499 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 529 lira 79 kuruş olarak belirlendi.

Bugün spot piyasada bir megavatsaat elektrik en yüksek 3 bin lira, en düşük ise 1325 lira 62 kuruştan işlem gördü. Bu dalgalanmalar, piyasa dinamiklerini ve enerji maliyetlerini etkileyen önemli bir gösterge olmaya devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Spot Piyasalarda Elektrik Fiyatları Yükseliyor: En Yüksek 3 Bin Lira!
2
Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları Tırmanıyor
3
Altın fiyatlarında dananın kuyruğu kopacak! O ay işaret edildi
4
Maliye Bakanlığı Kırmızı Et Sektöründe Kayıt Dışılıkla Mücadele Ediyor
5
Ticaret Bakanlığı, 5 Yılda 886 Milyon TL'lik Kaçak Sigara ve Tütünü Önledi
6
BİST 100 Endeksi Günü Yüzde 1,26 Değer Kaybıyla Tamamladı
7
Rusya, Telegram'a 7 Milyon Ruble Ceza Kesti

Kredi Borçları İçin Vade Sınırlarında Şok Değişiklik!

Gaziantep'ten Ramazan İçin Mucize Kart Desteği!

Ankara'dan Önemli Gelir Desteği Kararı: 60 Yaş ve Üstü Vatandaşlar İçin Umut!

Etimesgut'ta Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Kolisi Desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor