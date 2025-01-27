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Spot Piyasalarda Elektrik Fiyatları Yükseliyor: Yarın İçin 3 Bin Lira Zirvesi

Spot piyasada elektrik fiyatları yarın için 3 bin lira ile 1423 lira 20 kuruş arasında belirlendi.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 14:26
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 14:26
Spot Piyasalarda Elektrik Fiyatları Yükseliyor: Yarın İçin 3 Bin Lira Zirvesi

Spot Piyasalarda Elektrik Fiyatları Yükseliyor

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük ise 1423 lira 20 kuruş olarak tespit edildi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 9,6 düşüşle 1 milyar 630 milyon 65 bin 715 lira oldu.

Gün öncesi piyasada, bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek olarak 08.00 ve 17.00-19.00 saatlerinde 3 bin lira, en düşük saat ise 12.00'de 1423 lira 20 kuruş olarak belirlendi.

Ayrıca, gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 412 lira 85 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 419 lira 73 kuruş olarak hesaplandı.

Öte yandan, bugün spot piyasada bir megavatsaat elektrik en yüksek 3 bin lira, en düşük 1923 lira 10 kuruş seviyesinden işlem gördü.

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