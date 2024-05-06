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SSK, Bağkur, 4C'liye 15.000 TL nakit ödeme! Paraya sıkışanlar bayram edecek

Emeklilere büyük bir müjde geldi! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri dahil tüm emeklilere 15 bin TL'ye kadar ödeme yapılacağı duyuruldu.

Yayın Tarihi: 06.05.2024 20:50
Güncelleme Tarihi: 06.05.2024 20:50
SSK, Bağkur, 4C'liye 15.000 TL nakit ödeme! Paraya sıkışanlar bayram edecek

Emekliler için ekonomik zorluklar her geçen gün artarken, bu ek ödemeler büyük bir umut kaynağı oldu. SGK Uzmanı Emin Yılmaz, emeklilere yapılacak ek ödemeler hakkında önemli bilgiler paylaştı. Ocak ayında gerçekleşen %49,25 zam ile en düşük emekli maaşı 7.500 TL'den 10.000 TL'ye yükseltilmişti.

SSK, Bağkur, 4C'liye 15.000 TL nakit ödeme! Paraya sıkışanlar bayram edecek

Temmuz Ayında Emekli Maaşlarına En az 1.710 TL Zam Yapılması Öngörülüyor

Temmuz ayında emekli maaşlarına 6 aylık enflasyon oranı kapsamında zam yapılacağı bekleniyor. Mevcut enflasyon verilerine göre, temmuz ayında emekli maaşlarına en az 1.710 TL zam yapılması öngörülüyor.

SGK Uzmanı Emin Yılmaz'ın açıklamalarına göre, Ocak ve haziran ayları arasında kaydedilen enflasyon oranının %24’e ulaşması durumunda, en düşük emekli maaşının 12.500 TL ile 15.000 TL arasında olması bekleniyor.

Yapılacak zam, emekli vatandaşlar için önemli bir rahatlama anlamına geliyor ve mali sıkıntı yaşayan emekliler için büyük bir adım olarak görülüyor. Zam haberinin emekliler arasında sevinç yarattığı ve ekonomik sıkıntıları hafifleteceği düşünülüyor.

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