SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklisine 8000 TL maaşa ek ödeme! Meclis onayı verdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'nin onayıyla 4A, 4B ve 4C'li emeklilere 8.000 TL'lik intibak zammının çıkışını duyuruyor. Bu gelişme, emekliler arasında büyük bir memnuniyet yarattı. Emeklilere yönelik intibak zammı, maddi sıkıntılarla mücadele edenler için önemli bir destek olacak. Bu zam, emeklilerin yaşam standartlarını artırmaya ve ekonomik açıdan daha rahat bir hayat sürmelerine yardımcı olacak. İşte diğer detaylar...





8 BİN TL'LİK İNTİBAK ZAMMI ÇIKIŞINI DUYURDU

Emekli maaşlarıyla ilgili yeni düzenlemeler gündemde. Yapılan açıklamalar, emeklilere intibak yasasının onaylanacağını ve 2024 yılı emekli maaşlarının belirlendiğini ortaya koyuyor. Bu açıklamalara göre, enflasyon rakamına ek olarak yüzde 5 refah payı eklenecek ve memur maaş zammı olan yüzde 49,25 seviyesine tamamlanacak. Bu müjdeyle birlikte, en düşük emekli maaşı 11.200 TL'ye yükselecek. SGK Uzmanı Özgür Erdursun ve MHP'den yapılan açıklamalara göre, İntibak Yasası'nın onaylanması için çağrılar yapılıyor ve yeni düzenlemelerle ilgili hesaplamalar sunuluyor.





2000 yılından önce emekli olan SSK'lı bireylerin maaşları 11.367 TL'ye yükseltilecekken, 2000 yılı sonrası emekliler için en düşük kök aylık 7.047 TL'ye çıkarılacak. Bu rakam, hazine desteğiyle 10.000 TL'ye tamamlanacak. Emekliler arasında bu yeni düzenlemelerin heyecanla beklenmesiyle birlikte, milyonlarca emekli yeni maaşlarını merakla araştırmaya başladı. Bu değişikliklerle birlikte, emeklilerin yaşam standartlarının artması ve ekonomik olarak daha rahat bir hayat sürmeleri hedefleniyor.

Emekli maaşlarına ilişkin yapılan hesaplamalar sonucunda, emekli kök aylıkları arasında senelik 4.320 TL'lik bir fark ortaya çıkıyor. Bu hesaplamaların ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, TBMM kurulunda bazı kanunların değişmesi gerekliliğini vurguladı. 2000 yılı öncesi ve sonrası emekli olanların maaş farklarına değinen Kalaycı, intibak yasasının çıkarılması gerektiğini belirtti.

Kalaycı'nın açıklamalarında, tüm sigortalılar arasındaki eşitsizliğin giderilmesi ve yaşam standartlarının dikkate alınarak yeni bir endekse göre düzenleme yapılması gerekliliğine vurgu yapıldı. Emekli maaşlarına intibak zammı gelip gelmeyeceği ise SGK uzmanı Özgür Erdursun tarafından değerlendirildi. Erdursun, Kalaycı'nın sunduğu intibak yasasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu ve emekli maaşı hesaplamalarında bazı sistem değişikliklerinin zorunlu olduğunu belirtti. Bu değişikliklerin yapılması gerektiğini vurgulayan Erdursun, emekli aylıklarına intibak zammının olabileceğini ve bunun 3 kademeli olarak gerçekleşebileceğini ifade etti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı'nın önerisiyle gündeme gelen intibak yasasının, emeklilerin maaşlarında adil ve dengeli bir düzenleme sağlayabileceği belirtiliyor. Bu düzenlemenin gerçekleşmesiyle birlikte, emekliler arasındaki gelir adaletsizliğinin azalması ve yaşam standartlarının yükselmesi hedefleniyor.

Geçmiş yıllarda uygulanan intibak yasasının 2024 yılında da devreye alınabileceği konusunda yapılan açıklamalara ek olarak, bir uzman isim 2024 yılında enflasyon rakamlarına bağlı olarak emekliye tek seferde 8.000 TL'lik intibak zammının yapılabileceğini iddia etti. Bu iddia, emeklilere gelecek yıl önemli bir maddi destek sağlanabileceğini gösteriyor.