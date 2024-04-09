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SSK, Bağkur emeklisi fark etmez! Tek sefere mahsus 10.000 TL maaşa ek ödeme!

Son gelişmeler ışığında, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik ek ikramiye sevinci yaşanıyor. Meclis’in onayının ardından, ek ödemenin yapılacağı tarih kesinleşti.

Yayın Tarihi: 09.04.2024 14:10
Güncelleme Tarihi: 09.04.2024 14:10
SSK, Bağkur emeklisi fark etmez! Tek sefere mahsus 10.000 TL maaşa ek ödeme!

Emekli vatandaşlarımız için sevindirici bir haber var. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, emeklilere yönelik ek ikramiye dağıtımına başlayacak. Cumhurbaşkanının direktifi ve Meclis’in onayı sonrasında, kamu bankaları emekli maaşlarına yapılacak ek ödemelerde artışa gitti. Nisan ayı sonuna dek sürecek olan başvuru dönemi boyunca, bankaların sağlayacağı ek ödeme tutarı ortalama olarak 10.000 TL’ye ulaştı. Nakit desteği almak isteyen emeklilerin, 3 kamu bankasının sunduğu bu fırsattan faydalanabilmek için en geç 30 Nisan tarihine kadar müracaat etmeleri gerekiyor. Aylık geliri 10.000 TL üzerinde olan emekliler, SSK, Bağ-Kur ya da 4C ayrımı olmaksızın bu başvuruyu gerçekleştirebilirler. Emeklilere özel olarak hazırlanan yeni promosyon paketlerinin detayları da belirlendi. Kamu bankaları, promosyonların yanı sıra emeklilere özel kredi paketleri de sunmaya başladı.

Türkiye’de emeklilerin maddi zorluklar yaşadığı ve bu durumun uzun zamandır gündemde olduğu biliniyor. Emeklilere yapılacak ek zammın olup olmayacağı konusundaki tartışmalar sürerken, bankaların emeklilere sunduğu promosyonlar da dikkat çekiyor. Nisan ayının gelmesiyle birlikte, yaklaşık 17 milyon emekli vatandaşımız için bankalar tarafından sunulan promosyon teklifleri de cazip hale geldi. 4A, 4B ve 4C kategorisindeki emeklilere yönelik, kamu bankalarının sunduğu promosyon miktarları Cumhurbaşkanının talimatıyla artırıldı. Yeni promosyon miktarları merak konusu olurken, ek promosyonlardan koşulsuz yararlanma şartları da araştırılıyor.

emekliye ek ödeme

EMEKLİYE MÜJDELİ HABER

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, Cumhurbaşkanının direktifleri doğrultusunda hazırlanan yeni promosyon kampanyaları kapsamında ek ödemelerde artışa gitti. Kamu bankaları, emekli maaşlarını yanlarına taşıyanlara ortalama olarak 10.000 TL’lik ek ödeme sunuyor. Bu kampanyadan yararlanmak için emeklilerin maaşlarını bu bankalara 3 yıl süreyle taşımaları gerekiyor; başka herhangi bir şart bulunmuyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank’ın müşterisi olan emekliler, 8.000 TL ile 12.000 TL arasında değişen promosyon ödemelerinden faydalanabilirler.

Artık emekliler için promosyon başvurusu çok daha kolay. Kamu bankaları, emekli maaşı promosyonları için şube ziyaretini zorunlu kılmıyor. Bankacılık işlemlerini dijitalleştiren bankalar sayesinde, maaş taşıma ve promosyon başvuruları internet üzerinden rahatlıkla gerçekleştirilebiliyor. Emekliler, bankaların mobil uygulamalarını indirerek, bu uygulamalar üzerinden başvuru formlarını doldurarak promosyonlarını alabilirler.

Bayram yaklaşırken, devlet bankaları emeklilere özel bir dizi avantaj sunuyor. Emekli vatandaşlar, ortalama 10.000 TL’lik promosyon ödemelerine ek olarak, çeşitli ‘Hoş Geldin’ kampanyalarından yararlanarak ek nakit desteği alabilirler. Emekli maaşınızı kamu bankalarından alıyorsanız, faizsiz nakit avans, uygun faiz oranlarıyla kredi veya yıllık ücreti olmayan kredi kartı gibi fırsatlardan faydalanma şansınız var.

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