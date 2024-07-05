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SSK, Bağkur emeklisinin bekleyişi bitti! Maaş zam oranı sonunda belli oldu: İşte yepyeni maaşlar

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Haziran ayına ait enflasyon verileri, SSK ile Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz ayı büyüme oranını ortaya koydu. Yüzde 24,72 olarak tanımlanan artış emeklilerin maaşlarına da yansıyacak.

Yayın Tarihi: 05.07.2024 23:16
Güncelleme Tarihi: 05.07.2024 23:16
SSK, Bağkur emeklisinin bekleyişi bitti! Maaş zam oranı sonunda belli oldu: İşte yepyeni maaşlar

Kök Maaş Miktarına Göre Zamlı Maaşlar

Maaş artış yüzdesi asıl maaşa göre değişmektedir. Asgari maaşı 8 bin TL altı olan emekliler 10 bin TL seviyesinde değişmeyecek ancak kök maaşları artışa göre artacak. Asgari maaşı en az 8 bin TL olan emeklilere maaş artışı yapılacak. Örneğin 9 bin TL kök maaşı olan emekli nin maaşı 11 bin 224 TL'ye, 10 bin TL kök maaşı olan emeklinin maaşı da 12 bin 472 TL'ye yükselecektir.

"2000 öncesi ve sonrası SSK emeklileri"

SSK, Bağkur emeklisinin bekleyişi bitti

2000 öncesinde 11 bin 367 TL olan SSK emeklilerinin maaşları 14 bin 176 TL'ye çıkarken, 2000 sonrasında kök maaşı 7 bin 47 TL olan SSk emeklilerinin maaşları 8 bin 789 TL'ye çıkacaktır.

"Bağ-Kur emeklileri"

Esnaf Bağ-Kur emeklilerinin 10 bin 178 TL'nin yerine 12 bin 694 TL alacakları, Çiftçi emeklileri Bağ-Kur'luların da 8 bin 89 TL'nin yerine 10 bin 88 TL alacakları bilgisi paylaşıldı.

Emekliler, elektronik yönetim aracılığıyla temel emekli maaşlarına ilişkin bilgi alabiliyor. Hükümetin açıklamasında daha fazla artış beklenmediği belirtilmesine rağmen emekliler arasında daha fazla artış beklentisi devam ediyor..

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