SSK ve Bağ-Kur'lunun beklediği haber geldi! İşte SGK’nın açıkladığı ödeme takvimi

3 Ocak'ta Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanması akabinde 6 aylık enflasyon gün yüzüne çıkarken, bu kapsamda memur maaş zammı ve emeklinin taban maaş zammı ortaya çıkmıştı. Emekliye net olarak verilecek yüzdelik zam henüz netleşmedi. Gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı açıklamaya çevrildi. Emekliye %37,57 oranında taban zammına ek olarak refah payı eklemesinin de yapılacağı tahmin ediliyor. Bu kapsamda Ocak ayı emekli maaş takvimi gündemde yer alıyor. Peki Ocak ayında zamlı maaş yatacak mı? Zamlı emekli maaşı hangi tarihte yatacak? İşte detaylar...

OCAK AYI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ

Emekliler her ay tahsis numarasına göre maaşlarını alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından her ay emekli maaş planı şekillenirken, zaman zaman sosyal medyada emekli maaş takviminin değiştiğine dair iddialar yer alıyor. 4A 4B 4C emekli maaş takvimi özellikle de Ocak ayında zamlı maaş almaya başlayacak emekli tarafından merak ediliyor.





Önümüzdeki hafta düzenlenecek olan Kabine Toplantısı ile zamlı emekli maaşı ödemeleri gündeme çıkacak. En düşük emekli maaşı ile alakalı gelişmeler yakından takip ediliyor. Kök maaşlara yapılacak düzenleme ile en düşük emekli maaşında da artış yaşanacak iken, hesaplamaların bu aya tamamlanması bekleniyor. Peki zamlı emekli maaşları ne zaman yapılacak? Ocak ayında zamlı ödeme yapılacak mı?

6 AYLIK ENFLASYON AÇIKLANDI

Temmuz ayından bu yana emekli Ocak ayında yapılacak olan zam oranını yakından takip etmekteydi. Uzmanlar tarafından gün gün hesaplar sunulurken, en güncel rakamlar ise enflasyon rakamlarının şekillenmesi sonrasında ortaya çıktı. Bu kapsamda emekliye yüzde en az yüzde 37,57 oranında zam yapılacak iken refah payı zammının da ekleneceği ve bu oranın da yüzde 10-12 arasında değişkenlik göstereceği tahmin ediliyor.





ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Her ay olduğu gibi bu ay da emekli maaş takviminde bir değişiklik mevcut değil. Ocak ayının 17'si itibari ile zamlı maaşlar hesaplara katarılmaya başlanacak. Bu kapsamda emekli maaş zammı en geş 16 Ocak'a kadar meclise girip Resmi Gazete'de yayınlanması bekleniyor.

4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sında,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde





4A SSK EMEKLİ MAAŞI GÜNLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

16 Ocak'a kadar açıklanması beklenen emekli maaş zamları ile alakalı bakanlıkların ortaklaşa çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda 7 Ocak ya da 15 Ocak'ta AK Parti'nin adaylarının açıklanacağı toplantı sırasında zam oranlarının açıklanacağı tahmin ediliyor.