St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu 2023 Başladı

St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu Kapılarını Açtı

Rusya'nın "Davos'u" olarak anılan St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nun (SPIEF) 28'incisi, 140 ülkeden üst düzey hükümet ve şirket yetkililerinin katılımıyla başladı.

Dünyanın önde gelen ekonomi forumları arasında yer alan SPIEF, 1997 yılından bu yana her yıl St. Petersburg'da gerçekleştiriliyor. Forumda, Asya, Afrika ve Orta Doğu’dan gelen yetkililer, Ukrayna Savaşı öncesinde Batılı siyasetçiler tarafından ilgi gören etkinliğin ana katılımcıları arasında yer alıyor.

20 binden fazla kişi ve 140 ülkenin temsilcilerinin katıldığı forumda, Rus hükümeti ve şirketlerin üst düzey yetkilileri de bulunuyor. Etkinliğe, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yanı sıra Türkiye, Çin, Endonezya ve Güney Afrika gibi ülkelerden üst düzey yetkililerin katılımı bekleniyor.

SPIEF'te, Putin’in gündemdeki birçok konuda değerlendirmelerde bulunacağı "ana oturum" 20 Haziran’da gerçekleştirilecek. Ayrıca, Rusya ile katılımcı ülkeler arasında önemli ekonomik ve ticari anlaşmaların imzalanması da öngörülmekte. Forum, 21 Haziran'a kadar devam edecek.

Rusya'nın "Davos'u" olarak bilinen St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nun (SPIEF) 28'incisi, 140 ülkeden üst düzey hükümet ve şirket yetkililerinin katılımıyla kapılarını ziyaretçilere açtı. Dünyanın önde gelen ekonomi forumları arasında gösterilen SPIEF, 1997’den bu yana her yıl St. Petersburg'da düzenleniyor.

Rusya'nın "Davos'u" olarak bilinen St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nun (SPIEF) 28'incisi, 140 ülkeden üst düzey hükümet ve şirket yetkililerinin katılımıyla kapılarını ziyaretçilere açtı. Dünyanın önde gelen ekonomi forumları arasında gösterilen SPIEF, 1997’den bu yana her yıl St. Petersburg'da düzenleniyor.